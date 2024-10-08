«الخارجية الأردنية»: استمرار العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 07:32 مساءً - أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، استمرار العمل من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة والضفة الغربية، دون تصعيد إقليمي يؤدي إلى حرب إقليمية ينعكس أثرها على الجميع.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، نقلته قناة إكسترا نيوز»، أن الأولوية في الوقت الحالي هي وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبعد ذلك يأتي تطبيق المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اللبناني لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، وهذا ما سيتيح التقدم نحو الحفاظ على الاستقرار دون تصعيد إقليمي أكبر.

وواصل: إذا كان لبنان مسؤول عن تنفيذ القرار 1701، فما الذي تريده إسرائيل بعدوانها المستمر على لبنان وتهجير أكثر من مليون و200 ألف لبناني نزحوا في الداخل وأعداد كبيرة ذهبت إلى سوريا، يجب أن يواجه العالم هذا التساؤل بحزم وأن يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان بشكل فوري والبدء بتطبيق القرار 1701».