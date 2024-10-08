نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المدير القطري لمؤسسة دروسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة حنان دويدار المدير القطري لمؤسسة دروسوس، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وشهد الاجتماع استعراض مجالات عمل مؤسسة دروسوس، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل المؤسسة فى عدد كبير من المشروعات التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة الكبرى، والفيوم، والإسكندرية، وقنا، والأقصر، وأسوان".

وتناول الاجتماع كذلك دعم المؤسسة لمشاريع تتسق مع الأهداف التنموية فى الدولة فى مجالات دفع عجلة التطور الاقتصادى والتركيز على تمويل المشاريع والتأهيل المهني وخلق فرص عمل، وتمويل المشاريع الصغيرة ودعم المؤسسات الاجتماعية، وكذلك دعم القطاع الخاص الذي له أهداف تنموية.

واستعرضت المدير القطري لمؤسسة دروسوس استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة من "2025-2029”، وعملهم كذلك في مجال سياحة الطعام الذي يساهم في إيجاد دخل للسيدات، خاصة أن هناك عددا من المناطق قائمة على هذا النوع من السياحة، وهو ما رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون فيه ووضع خريطة كاملة لتلك المناطق والعمل على تسجيل العلامة التجارية، مثل ما حدث من قبل المجلس القومي للمرأة ونجاحه في تسجيل "التلّي" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر.

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