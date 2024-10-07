نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من ضم قندوسي بعد رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل موقف النجم الجزائري أحمد قندوسي بشأن انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك بعد مغادرته الأهلي يوم الأحد الماضي.

شوبير: الزمالك ينتظر قرار قندوسي

في برنامج "حارس الأهلي" المُذاع على قناة الأهلي، قال شوبير: "مع إعلان الأهلي عن رحيل أحمد قندوسي، ينتظر نادي الزمالك قرار اللاعب الجزائري لتكملة المفاوضات معه".

وأضاف: "هناك عدة أندية بدأت في التفاوض للتعاقد مع قندوسي، الذي أعتبره لاعبا مميزا، وقد غادر القاهرة وانضم إلى منتخب الجزائر الأول، مما يدل على نجاحه".

وتابع: "المفوضون عن قندوسي قبلوا قرار الأهلي ولن يعترضوا عليه، حيث صرح اللاعب بأنه قال كل ما لديه ولن يتحدث مجددًا".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عرض قندوسي للبيع يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجنة التعاقدات.