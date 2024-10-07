الرياضة

موقف الزمالك من ضم قندوسي بعد رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل موقف النجم الجزائري أحمد قندوسي بشأن انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك بعد مغادرته الأهلي يوم الأحد الماضي.

شوبير: الزمالك ينتظر قرار قندوسي

في برنامج "حارس الأهلي" المُذاع على قناة الأهلي، قال شوبير: "مع إعلان الأهلي عن رحيل أحمد قندوسي، ينتظر نادي الزمالك قرار اللاعب الجزائري لتكملة المفاوضات معه".

وأضاف: "هناك عدة أندية بدأت في التفاوض للتعاقد مع قندوسي، الذي أعتبره لاعبا مميزا، وقد غادر القاهرة وانضم إلى منتخب الجزائر الأول، مما يدل على نجاحه".

وتابع: "المفوضون عن قندوسي قبلوا قرار الأهلي ولن يعترضوا عليه، حيث صرح اللاعب بأنه قال كل ما لديه ولن يتحدث مجددًا".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عرض قندوسي للبيع يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجنة التعاقدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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