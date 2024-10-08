لهذا السبب... كيم كاردشيان تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة العالمية كيم كاردشيان تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار أنباء حول وجود علاقة تجمعها مع بيلينغهام، لتخرج كاردشيان عن صمتها وتسخر من هذا الأمر.

وزعمت تقارير إعلامية عديدة أن كيم كارداشيان معجبة بلاعب خط الوسط الإنجليزي بيلينغهام، رغم فارق العمر البالغ 22 عامًا بينهما.

وبدأت الشائعات عندما زارت كيم كارداشيان مرافق الفالديبيباس (المدينة الرياضية التابعة لريال مدريد) مع اثنين من أطفالها في الأول من سبتمبر، وبعد ذلك، ذهبوا إلى سانتياغو برنابيو للاحتفال بفوز فريق الميرينغي على ريال بيتيس، والتصوير مع بيلينغهام ونجوم الفريق الملكي.

ولكن كارداشيان نفت بشكل قاطع، وجود أي علاقة مع النجم البالغ من العمر 21 عامًا خلال مقابلتها الأخيرة مع المذيع الشهير جيمي فالون.

وقالت كيم: "إنه أمر مضحك للغاية لأن أطفالي يحاولون إقناعي بقولهم لي نحن مستعدون لارتباطك مع بيلينغهام، ولكن أنا لست كذلك".





وأضافت: "إنهم دقيقون جدًا.. يعودون إلى المنزل ويعدون القوائم.. يريد أطفالي أن يكونوا "مذيعين" لكنني أقول لهم: "يا شباب، هذا ليس ما أريده الآن".

واختتمت: "رغم موافقة أطفالي، إلا أنني لست مستعدة للدخول في علاقة عاطفية الآن".

يذكر أن بيلينغهام قد ظهر سابقًا في إعلان للشركة المملوكة لكيم كارداشيان قبل أيام قليلة من مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية برفقة منتخب إنجلترا.