العالم اليوم - ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا

انتم الان تتابعون خبر ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 "ما كان ليحدث لو كنت رئيسا".

وكان ترامب يتحدث خلال حفل أقيم في ناد يملكه في ميامي، وشارك فيه حشد ضم مئات الأشخاص تكريما لقتلى الهجوم الذي وقع قبل عام تماما.

وقال: "لا يمكننا أبدا أن ننسى كابوس ذلك اليوم"، مشددا على أن "هجوم السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا".