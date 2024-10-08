نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. مجدي عبيد يعلن دخوله غرفة العمليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان مجدي عبيد علي توجية رسالة مؤثرة لجمهورة، قبل الحظات من دخوله غرفة العمليات بإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية في القلب، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”

وقال مجدي عبيد علي صفحته الشخصية: "في مستشفى مبرة مصر القديمة لعمل قسطرة وتركيب دعامات وبالونة لشرايين القلب اللي مليان محبة، وهخرج من العمليات للرعاية المركزة المسماة بغرفة الإنعاش، ده إن عاش، حد عاوز مني حاجة قبل ما ادخل، مش برضه الناس لبعضيها، ماجراش حاجة يعني".

مجدي عبيد يتعرض لأزمة صحية

يذكر أن أعلنت حبيبة مجدي عبيد، نجلة الفنان مجدي عبيد، عن إصابة والدتها بجلطة في القلب نقل على إثرها إلى المستشفي.

وكتبت ابنته حبيبة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” قائلة: “ادعوا لبابا روح قلبي ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، بابا جاتله جلطة في القلب ومحجوز في رعاية مركزة في مستشفى المبرة”

وكان قد سبق وأن أصيب الفنان مجدي عبيد قبل سنوات بجلطة فى القلب وتركيب 5 دعامات في القلب، وتم نقله للمستشفى وأجرى عملية جراحية