بعد طلاقهما وتصدرهما التريند.. أعمال ينتظر عرضها وليد سامي وإلهام عبد البديع

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي تريند محركات البحث على جوجل بعد إعلان الملحن وليد سامي خبر الطلاق المفاجئ، مما أثار زعل الجمهور الذي كان يتابع حياتهم الزوجية. إليكم تفاصيل الخبر:



ومن جانبه،أعلن الملحن وليد سامي عن انفصاله عن إلهام عبد البديع عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير"

حيث استمر زواجهما لمدة عامين، حيث احتفلا بزفافهما في عام 2022 بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط



ردود فعل الجمهور

عبر العديد من المتابعين عن حزنهم بسبب هذا القرار المفاجئ، حيث كانوا يتوقعون استمرار العلاقة بين الثنائي، خاصةً بعد مشاركتهم في أعمال فنية معًا،حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث أعرب الكثيرون عن استيائهم من خبر الطلاق، معتبرين أن الثنائي كان يمثل نموذجًا ناجحًا في الحياة الزوجية والفنية،فيما علق شخص آخر العين فلقت الحجر،ان شاء الله خير أزمة وتزول وهترجعوا لبعض ثاني.

الأعمال الفنية

كان الثنائي قد شارك في أعمال فنية سابقة، مما زاد من ارتباط الجمهور بهما،أخرهم ديو غنائي متدلعة،ويخوض الثنائي تجربة جديدة من خلال مسلسل غموض، يشارك في بطولته إلهام عبد البديع، نهال عنبر، وفاء عامر،ندى بهجت،ايساف،ياسر أحمد ماهر،منى فاروق،رنا سماحة،وغيرهم من النجوم من إخراج حسام سلامة، وتأليف فتحي الجندي، وإنتاج وليد سامي، مدير التصوير محمد شفيق، وتستأنف الشركة المنتجة للعمل البحث عن الفنانين لترشيحهم لبطولة العمل.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

انتهت الفنانة إلهام عبد البديع، من تصوير أحدث أعمالها الفنية بعنوان «جبل الحريم»، بطولة الفنانة وفاء عامر، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

فيلم جبل الحريم، يشارك في بطولته عديد من نجوم الفن منهم، وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، سوسن بدر، نسرين امين، نانسي صلاح، اميرة العايدي، وعدد من الفنانات ويظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.