الرئيس السيسى: نريد العيش بسلام.. والدولة المصرية ليست لها أجندة خافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة المصرية ليست لها أجندة خافية، مضيفا: "نريد العيش بسلام على حدودنا.. عاوزين نعيش ونتعاون لأن تجربة التعاون والتنمية أفضل من الاقتتال".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية، للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني وقائد الجيش الثاني وقائد الفرقة السادسة:" بلغهم تقديرى واحترامي ليهم والمستوى اللى شوفت بيه الاصطفاف ربنا يحمينا من كل شر وسوء.. وطول ما القوات المسلحة مستعدة يقظة مدربة أمينة شريفة مفيش خوف أبدا من حاجة.. شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيبين وخلال الشهور القادمة نتمنى أن نتجاوز المحن والظروف الصعبة اللى بتمر بيها منطقتنا".