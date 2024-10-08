العالم اليوم - "مُدن القابضة" تبرم شراكة استراتيجية مع "كاندي كابيتال"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أبرمت "مُدن القابضة"، شراكة استراتيجية مع شركة كاندي كابيتال لتعزيز نمو قطاع العقارات الفاخرة على مستوى المحلي والدولي.

وقالت "مُدن" في بيان الثلاثاء، أن الشراكة تهدف إلى إرساء معايير جديدة عالية الجودة عبر تطوير مشاريع ذو مستوى عالمي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين، استناداً إلى الرؤية المشتركة للطرفين نحو الريادة والتميز.

والشراكة الاستراتيجية ستركز على تنفيذ محفظة أعمال استثنائية في مجال التطوير العقاري، شاملاً العقارات السكنية والتجارية والفندقية الراقية. وتتميز هذه المشاريع بمواقعَها الاستراتيجية ضمن الأسواق البارزة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط مع وجود خطط توسع مستقبلية في عدد من المدن الرئيسية حول العالم.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة": "يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية والتي تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل لمجموعة مُدن، حيث نحرص على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال العقارات الفاخرة".

بدوره، قال نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاندي كابيتال": "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة، وتجسد رؤية مشتركة طويلة الأمد لتعزيز النمو والابتكار والتميز في قطاع العقارات. ونتطلع إلى التعاون مع "مُدن" لتنفيذ وتطوير مشاريع ضخمة".

من جانبه، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": "لن يقتصر دور هذه الشراكة على تعزيز محفظة مشاريعنا فحسب، بل ستسهم كذلك في إرساء معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة. ونتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً نواصل فيه تقديم قيمة حقيقة للمتعاملين والمستثمرين على حد سواء".