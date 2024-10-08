العالم اليوم - صافي أرباح بنك قطر الوطني يفوق التوقعات بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - حقق بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول، ربحا صافيا 4.5 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، وفقا لحسابات أجرتها وكالة رويترز، متجاوزا تقديرات المحللين.

وأعلن البنك في بيان اليوم الثلاثاء عن صافي ربح بلغ 12.7 مليار ريال في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر، بزيادة سبعة بالمئة عن العام السابق.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 8.2 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام. وأحصت رويترز صافي ربح الربع الثالث وفقا لبيانات مالية سابقة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محللون أرباح ربع سنوية قدرها 3.9 مليار ريال.

وقال بنك قطر الوطني إن القروض والسلف بلغت 905 مليارات ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، بزيادة 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وساعد النمو في محفظة قروض بنك قطر الوطني في ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى نحو 1.3 تريليون ريال، بزيادة ثمانية بالمئة على أساس سنوي.

وزادت الودائع لدى البنك، المملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في قطر، 11 بالمئة خلال الفترة ذاتها إلى 909 مليارات ريال.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفعت أسهم بنك قطر الوطني بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية العام.

وقالت مجموعة بنك قطر الوطني الشهر الماضي إنها حصلت على موافقة تنظيمية لإعادة شراء أسهم، والتي ستصل قيمتها إلى 2.9 مليار ريال وتموَّل من الموارد النقدية الحالية.

وقال البنك اليوم الثلاثاء إنه بدأ عملية إعادة الشراء.

وأضاف أن مجموعة بنك قطر الوطني ستواصل الاحتفاظ باحتياطات رأسمالية قوية، ولا تتوقع أي تأثير مادي على رأس مالها والنسب الأخرى بسبب إعادة شراء الأسهم التي تنوي القيام بها.