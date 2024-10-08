العالم اليوم - برنت يهبط 4 دولارات بعد هدوء مخاوف الإمدادات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - هبطت العقود الآجلة لخام برنت، أربعة دولارات للبرميل، الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران وإعصار هائل في خليج المكسيك.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.57 دولار أي 4.41 بالمئة إلى 77.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 بتوقيت غرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.68 دولار، أي 4.77 بالمئة إلى 73.45 دولار للبرميل.

وهبط برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس، أمس الاثنين، بعد مكاسب يومية تجاوزت ثلاثة بالمئة عقب أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام بنحو ثمانية بالمئة، في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال نوربرت روكر من بنك الاستثمار جوليوس باير، لوكالة رويترز: "الصراع في الشرق الأوسط يتصاعد ويثير مخاوف من تعطل إمدادات النفط. الاحتمال الأكثر ترجيحا هو صدمة خفيفة أخرى إذا ارتفعت أسعار النفط ثم انخفضت مرة أخرى قبل نهاية العام".

وفتح حزب الله اليوم الثلاثاء الباب أمام احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق نار عبر التفاوض مع إسرائيل بعد أن صعدت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد الجماعة اللبنانية في جنوب لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وبدأت الأسعار في الصعود بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول أكتوبر. وتوعدت إسرائيل بالرد وقالت إنها تدرس خياراتها وتعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفا محتملا.

ويعتقد بعض المحللين أن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية مستبعد، وحذروا من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.

وقال المحلل تاماس فارجا من بي.في.إم إنه على الرغم من أن الوضع لا يزال غير مستقر بسبب تدخل إيران في الصراع، "فإن التهديدات بأن تشن إسرائيل هجمات على المنشآت النفطية الإيرانية لم تتحقق بعد".

واشتدت قوة الإعصار ميلتون ليتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة وهو في طريقه إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن أجبر منصة نفط وغاز واحدة على الأقل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة على الإغلاق أمس الاثنين.

ويترقب متعاملون أحدث بيانات مخزون النفط الخام الأميركية إذ يتوقع محللون ارتفاع المخزونات 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وفقا لاستطلاع أولي أجرته وكالة رويترز.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقريره عن المخزونات الأميركية في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، يليه التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء.