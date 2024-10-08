كامل الوزير: سنعطي قروضا للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستقدم قروضًا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة، وكذلك المصانع التي هي قيد الإنشاء.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية في البلاد.

وذكر أن قرارًا صدر من رئيس الجمهورية لإنشاء مبادرة لدعم المصانع المتوقفة بقرض بفائدة 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الجزء المتبقي من قيمة الفائدة.

وأضاف الوزير أنه حاليًا يتم التنسيق مع اتحاد الغرف والصناعات لتحديد المستفيدين من هذه القروض. وأكد أنه تم الاتفاق على تقديم القروض للمشاريع المتعثرة والمصانع التي تم بناؤها ولكن لم تشترِ بعد أدوات التشغيل، وذلك لتفادي إلقاء الأموال على مصانع لم يتم إنشاؤها.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قدم الفريق كامل الوزير بيانًا حول خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.