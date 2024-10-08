العالم اليوم - إسرائيل تقصف مبنى في دمشق يضم "قادة بالحرس الثوري وحزب الله"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - قتل أربعة اشخاص بينهم اثنان غير سوريين الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم جديد على المنطقة التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق". وأفاد المرصد أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية".

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق من الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.

وجرى تداول صور أولى للموقع الذي استهدفته الضربة، ما قيل إنها عملية اغتيال في حي المزة.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكن صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.