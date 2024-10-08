العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه في حرب غزة 

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - قال مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل في لبنان على تطبيق ماتعلمته في حرب غزة، وذلك مع إدخال تعديلات لاختلاف الجبهات.

وأضاف المصدر لـ"دوت الخليج" أن إسرائيل "واجهت في غزة في الأيام الأولى قتالا أشد مما تواجهه الآن مع حزب الله".

وقال: "نعمل في جنوب لبنان بشكل منسق ومتكامل بين قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجو".

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي، يدخل هذه الجبهة بقوات ضخمة يتم نشرها في كل موقع وذلك لمواجهة حزب الله الذي "لا يزال يظهر قدرة على التواصل والتخطيط في الأماكن التي نعمل فيها".

وتابع: "لا يمكن الحديث عن حددود جغرافية للعمليات قد يكون كيلومتر أو عشرة كيلو مترات".

وشدد المصدر على أن الهدف من هذه المواجهة هو القضاء على قادة ومقاتلي الحزب، والقضاء أيضا على قدراته ومنعه من تنفيذ الهجمات.