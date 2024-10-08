العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه في حرب غزة 

انتم الان تتابعون خبر مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه في حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - قال مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل في لبنان على تطبيق ماتعلمته في حرب غزة، وذلك مع إدخال تعديلات لاختلاف الجبهات.
وأضاف المصدر لـ"دوت الخليج" أن إسرائيل "واجهت في غزة في الأيام الأولى قتالا أشد مما تواجهه الآن مع حزب الله".
وقال: "نعمل في جنوب لبنان بشكل منسق ومتكامل بين قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجو".
وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي، يدخل هذه الجبهة بقوات ضخمة يتم نشرها في كل موقع وذلك لمواجهة حزب الله الذي "لا يزال يظهر قدرة على التواصل والتخطيط في الأماكن التي نعمل فيها".
وتابع: "لا يمكن الحديث عن حددود جغرافية للعمليات قد يكون كيلومتر أو عشرة كيلو مترات".
وشدد المصدر على أن الهدف من هذه المواجهة هو القضاء على قادة ومقاتلي الحزب، والقضاء أيضا على قدراته ومنعه من تنفيذ الهجمات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف، ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.
وقال الجيش، إن قوات الفرقة 146 بدأت تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.
واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندما هاجم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الصراع حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه في حرب غزة .. في رعاية الله وحفظة