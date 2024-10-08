فرنسا تتخذ مزيدا من الإجراءات لمنع عودة نجل أسامة بن لادن إلى أراضيها

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ مزيدا من الإجراءات ضد عمر بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمنعه من العودة إلى فرنسا تحت أي ذريعة.

وقالت وزارة الداخلية إن عمر بن لادن كان يعيش في منطقة نورماندي بفرنسا لكنه غادر البلاد في أكتوبر 2023 بعدما سحبت السلطات الفرنسية أوراق إقامته وأمرته بالمغادرة.

وأضافت الوزارة أن السلطات منعت عمر بن لادن آنذاك من العودة إلى فرنسا لمدة عامين.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنه فرض حظرا إضافيا كي يضمن منع عمر بن لادن من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب.

وذكر في التدوينة: "أعلن اليوم فرض حظر إداري على عمر بن لادن الابن الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".

وبحسب وزير الداخلية فإن عمر بن لادن كان يستقر في منطقة l’Orne الفرنسية منذ عام 2021 كزوج لمواطنة بريطانية وأدلى بتعليقات في عام 2023 تمجد الإرهاب.

ويشير الوزير إلى يوم السادس من شهر يوليو عام 2023 عندما أدين عمر بن لادن بتهمة الترويج للإرهاب بعد تدوينة نشرها في الثاني من مايو الذي يُصادف ذكرى مقتل مؤسس تنظيم القاعدة، لكن بعد تقديم لائحة الاتهام هذه، تم إطلاق سراحه.



ومنذ ذلك الحين، واصل عمر بن لادن نشاطه كرسام والذي بدأه خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 في عام 2021، وبفضله كان يعرض بانتظام لوحات بيعت بما يتراوح بين 800 و2000 يورو.

وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" عام 2022 أصر عمر بن لادن على أنه اختار الاستقرار في فرنسا عام 2016 قائلا: "الإسلام هو الدين الثاني هنا، وأعتقد أنني في فرنسا كمسلم، أستطيع أن أمارس ديني دون مشكلة".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن عمر بن لادن يعيش الآن في قطر.

وولد عمر بن لادن (43 عاما) في السعودية حيث أمضى سنواته الأولى وعاش أيضا في السودان ثم في أفغانستان.

وترك والده وهو في التاسعة عشرة واستقر في نهاية المطاف في نورماندي في شمال فرنسا عام 2016 وتخصص في الرسم