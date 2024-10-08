انت الأن تتابع خبر سرايا القدس:قصفنا مقر تحكم وسيطرة العدو بجحر الديك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بالهاون مع ألوية الناصر صلاح الدين مقر التحكم والسيطرة للجيش الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.



القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية خاصة بمعسكر جباليا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بمنطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.



وزارة الداخلية بغزة: لا تستجيبوا لتهديدات الاحتلال بالإخلاء

جددت وزارة الداخلية بقطاع غزة، دعوتها للمواطنين في مناطق الشمال إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء.

وقالت : إن الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات آمنة ومناطق نزوح وقد ثبت كذبه.



تجدد الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى كمال عدوان بغزة

أفاد شهودن عيان، بتجدد الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.



كما أفادوا باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.