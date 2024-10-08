انت الأن تتابع خبر 79 معتقلاً في مصر لتضامنهم مع فلسطين بينهم أميركية ودنماركية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد المقبوض عليهم في مصر بسبب مظاهرات دعم فلسطين إلى 77 مواطناً مصرياً ومواطنتين أجنبيتين أغلبهم من الشباب. وذلك عقب إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على شاب وخمس فتيات من وقفة تضامنية مع غزة ولبنان، مساء أمس الاثنين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع استمرار أقسام الشرطة في إنكار وجودهم.

وبدلاً من أن تخلي السلطات المصرية سبيل العشرات المحبوسين على خلفية مظاهرات دعم فلسطين، استجابة للنداءات الشعبية والحقوقية والإنسانية؛ ألقت قوات الأمن القبض على خمس فتيات وشاب من وقفة أعلى كوبري 15 مايو بحي الزمالك، لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وحتى الآن ينكر قسم شرطة قصر النيل ونقطة شرطة الجزيرة بالزمالك احتجازهم للشباب المقبوض عليهم، فيما ينتظر المحامون وصولهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المحامون، فإن المقبوض عليهم أربعة مصريين ومواطنة أميركية وأخرى دنماركية.

وبخلاف المقبوض عليهم في الوقفة السلمية أمس، وطبقاً لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد قُبض على 120 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023، وجرى حبسهم على ذمة قضايا سياسية، بعدها أُخلي سبيل 30 شخصاً وأُطلق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لا يزال 65 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ستة آخرين رهن الاختفاء القسري.

وطبقاً لمنظمات ومحامين حقوقيين، فإنه خلال يومي 20 و27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ألقي القبض على عشرات المواطنين بقي منهم في السجون رهن الحبس الاحتياطي 65 شخصاً بسبب مشاركتهم في مظاهرات دعماً لفلسطين، حيث كان بعضهم يشارك في المظاهرات التي دعا إليها الرئيس، وقُبض على البعض الآخر عشوائياً.

وشملت أسماء المواطنين المقبوض عليهم بسبب مظاهرات دعم فلسطين، في القضية رقم 2468 لسنة 2023، كلاً من "أحمد حنفى أبو زيد، وأحمد سيد أمين، وأحمد عبد المجيد عبد القوي، وأحمد فهمى موسى، وأحمد هاني عمر، وإسلام ممدوح خلاف، وأحمد حسين محمد، وعبدالله ابراهيم مسعد، وعبدالله حسين مسعد، وعبدرب النبي مصطفى، وعلاء الدين علي كمال، وعلي عادل على عبد المنعم، وعلي محمد علي أبو المجد، وعمر عصام كمال، وعمرو رضا إبراهيم، وكريم أحمد عرابي، ومحمد خميس محمد خميس، ومحمد عبد الله محمد، وبشير مصطفى يوسف، بشوي توفيق سعد، وتيم كريم محمد، وحسام الدين سيد، وشكري مناع عبد الحافظ، وعارف عربي عارف، وكريم أحمد محمد عمر، ومحمد محمد إلهامي، ومحمود ناصر السيد، ومختار عاشور سيد، ومراد مسعد حسن، وأحمد عزام رشوان، وعبد الرحمن عماد عبدالعزيز، وعبد الصمد ربيع عبد الرحمن، وماريو عبد النور، ومحمود عاشور عبد الوهاب، ومدثر محمد عبد الحميد، ومصطفى عصام إبراهيم، وسامي أحمد محمد عبد الجواد، ويونس إسلام عبد العزيز، وسامي يحيى محمد الجندي، وعبد الرحمن أحمد فاروق.

بينما تضم القضية رقم 2469 لسنة 2023 كلاً من "أحمد السيد عبد المنعم، وأحمد السيد محمد عبدالسلام، وجبريل عوض عبدالعزيز، وحفظي خالد حفظي، زين العابدين ثابت، وسعد حسن عوض، وعمر أحمد إبراهيم مصطفى، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح، ومحمد على صالح محمد، ومعاذ محمد السيد عبد العال، ويحي عياد مبروك محمد، ويوسف أحمد محمد زكي، وعمر خالد رجب، وعمر محمد عمر الدهمة.

وتضم القضية رقم 2635 لسنة 2023 كلاً من "أيمن إبراهيم محمد، وحسن شوقى عبده، وكريم هنداوي عطية، ومحمد عبد الستار عبد الوهاب، ومحمد كريم سلامة، ومحمد هاشم عبد الخالق، ومحمد شوقى عبده، ومحمود عبد الله عبد المنعم، وهاني حنفي محمود، ويوسف حمد".