انت الأن تتابع خبر الجيش اللبناني يرد على الافتراءات والتخوين ببيان مهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تعرض المؤسسة العسكرية وقيادتها لحملة تشويه وافتراءات وتخوين، على بعض وسائل الإعلام، أصدر الجيش اللبناني بيانا يفند فيه كل ما يتم تداوله بهذا الشأن، مؤكدا انه المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين.

وتاليا نص البيان: