انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستدعي فرقة إضافية للعملية البرية جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن شن غارات جوية عنيفة، وتجديد الاحتلال دعوته جميع سكان القرى اللبنانية الحدودية الذين أخلوا منازلهم، إلى عدم العودة حتى إشعار آخر، قال جيش الاحتلال إنه استدعى فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان.

وأوضح أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال ان قوات من تشكيل الجليل (91) بما في ذلك مقاتلو ألوية الاحتياط الكسندروني (3) و"حزين" (8) ونحال الشمالي (228) بدأت عملية برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان.

هذا وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من بلدات جنوب لبنان، بعد هدوء استمر منذ ما بعد منتصف الليل وحتى الفجر.

وقال مصدر أمني ان الغارات استؤنفت على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل متقطع، في حين أغار الطيران الحربي على بلدات الخيام، عربصاليم، ارزون وكفرشوبا وصريفا وارزون وعلما الشعب في الجنوب، مؤكدا وجود إصابات.

وأضاف المصدر ان القصف المدفعي يتواصل على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة تزامنا مع حملات تمشيط باتجاه المنطقة نفسها.