جيش الاحتلال: إصابة 48 جنديا بينهم 7 حالتهم خطيرة في مختلف جبهات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 48 جنديا بينهم 7 بإصابات خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع في كيان الاحتلال يوآف جالانت، إن حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية حسن نصر الله وربما خليفته أيضا وهذا له تأثير كبير وتقدم كبير، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ويغادر وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن اليوم لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وقال جالانت إن حزب الله صار الآن بلا قيادة ولم يعد هناك أحد من يتخذ قرارات في حزب الله، وسنواصل استهداف أعلى القيادات في حزب الله، حيث إنه بات تنظيما منهكا ومنكسرا وربما تم القضاء على خليفة حسن نصر الله، هاشم صفي الدين بعد اغتيال نصر الله، وعندما ينقشع الغبار عن سماء لبنان ستدرك إيران أنها خسرت زخرها الثمين.