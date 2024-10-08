«النواب» يوافق على اتفاقية دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب بـ25 مليون يورو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو».

ويهدف الاتفاق إلى دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وسيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفني، من خلال تحسين برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.

ويهدف الاتفاق أيضا إلى استحداث آليات للتعرف على الاحتياجات وتقدير أهمية التخصص، والإيفاء بالمتطلبات المؤهلة للتعليم الفني، زيادة قدرات المراكز التخصصية، وشبكته من المدارس الأساسية، والمدارس التكنولوجية التطبيقي، تعزيز قدرات المدارس المختارة على تلبية معايير الجودة الجديدة لاعتمادها.