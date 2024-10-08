انت الأن تتابع خبر مهم من الحكومة بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت نشرة الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي، التي تصدرها وزارة الطاقة، أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ونسبة ارتفاعها.

وبحسب نشرة الوزارة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 672 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 667 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 728 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 708 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%.

وارتفع سعر الديزل من 599 دولار للطن الى 627 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%، وارتفع سعر الكاز من 649 دولار للطن الى 670 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%. كما ارتفع سعر زيت الوقود من 419 دولار للطن الى 424 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي1%.

بالمقابل ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول الحالي إلى 621 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ حوالي 598 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.

من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي حوالي 78 دولار للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في شهر أيلول الماضي حوالي 74 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.