اعتقال 30 فلسطينياً من الضفة

اعتقال 30 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة "الخليل"، التي طالت 23 فلسطينيا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات "بيت لحم" و"نابلس" و"القدس"، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني لعشرات الفلسطينيين في عدة بلدات منذ يوم أمس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.