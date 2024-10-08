أخبار اليمن : 41965 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

41965 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ368 على التوالي، إلى 41 ألفاً و965 شهيداً و97 ألفاً و590 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 56 شهيداً و278 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023م، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.
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