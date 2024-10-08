أخبار اليمن : إغلاق سائلة صنعاء

إغلاق سائلة صنعاءأعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة صنعاء اليوم عن إغلاق مروري مؤقت للحركة المرورية في سائلة صنعاء ابتداء من جسر شعوب وحتى جسر الأرصاد وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن الإغلاق يأتي بسبب أعمال إنشائية في السائلة، وحددت المسارات البديلة على النحو التالي:

1- القادمين من جهة الشمال عبر السائلة ويوجد ثلاثة خيارات لمستخدمي هذا الطريق وهي:

أ- القادمين من الحصبة وعليهم الانعطاف يميناً من فتحة الخرابة والخروج إلى أمام وزارة الإدارة المحلية.

ب- الانعطاف يمين من أمام مستشفى الشرطة والخروج إلى الخط الدائري الشمالي.

ج- الانعطاف يميناً من جسر شعوب والخروج إلى دوار النافورة أمام القيادة العامة.

2- القادمين من جنوب السائلة:

أ- عليهم الانعطاف يسار من ساحة السائلة التي أمام مستشفى العرضي والخروج إلى تقاطع الشرطة العسكرية سابقاً من أمام بيت العزيري.

ب- الوصول إلى ساحة السائلة الأرصاد والانعطاف يساراً والطلوع إلى شارع الزبيري.

ونوهت على جميع الأخوة السائقين ومستخدمي الطريق أخذ الحيطة والإلتزام بالخطوط البديلة والإرشادات المرورية، حرصاً على تعزيز السلامة وضمان انسيابية حركة السير.ِ