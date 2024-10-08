طلع كنز من كنوز علي بابا..!! 7 أسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق..ياريتني عرفتها من بدري..؟!"

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رياض - احمد صلاح - البقدونيس تعتبر الأعشاب من العناصر الأساسية في كل مطبخ، حيث يمكن استخدامها في العديد من الوصفات، سواء في طهي الطعام أو في إعداد السلطات أو لتزيين الأطباق كما يمكن أيضًا دمجها مع مجموعة متنوعة من المشروبات أو تناولها بمفردها بعد غليها. في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير مغلي البقدونس وفوائده الصحية.

طريقة تحضيرة:

فصل أوراق البقدونس الطازجة عن السيقان.

يجب اولاً ترك الأوراق المتنوعة في الماء لفترة أطول إذا كنت ترغب في تعزيز النكهة.

بعد ذلك، يجب تصفيته جيدًا وشرب الماء لمغلي البقدونس فوائد كثيرة لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم وسلامته كما أن مغلي البقدونس يساهم في مكافحة مرض السرطان بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحد من انتشار الخلايا السرطانية.

أظهرت دراساتٌ أخرى أن تناول البقدونس مع مجموعة من الأعشاب الأخرى قد يساهم في تقليل الآثار الناتجة عن الأمينات الحلقية غير المتجانسة.

يقلل من خطر الإصابة بالسكري :-