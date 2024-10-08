1.2 مليون شخص تأثروا فى لبنان

1.2 مليون شخص تأثروا فى لبنانقال ماثيو هولينجورث مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى لبنان اليوم إن أكثر من 1.2 مليون شخص تأثروا بالأزمة الحالية فى لبنان، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص النازحين من سبع مناطق في المناطق الأمامية في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى الضواحي الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن هناك الآن 973 ملجأ رسميًّا داخل بيروت في شمال لبنان، يعيش فيها أكثر من 200 ألف شخص مسجلين، وأن 773 من هذه الملاجئ مكتظة تمامًا، على الرغم من أنها ليست مجهزة للتعامل مع الأعداد الهائلة التى لجأت إليها.

ولفت إلى أن المنظمة تمكنت منذ الأيام الأولى من الوصول إلى حوالي 150 ألف شخص، وقدمت لهم وجبات وحصصًا جاهزة للأكل، مشيرًا إلى أن المنظمة تحتاج في هذه المرحلة إلى الوصول إلى ما يقرب من مليون شخص يوميًّا.

وذكر أن احتياجات المنظمة كبيرة للغاية للمضى قدمًا “لدينا فجوة تمويلية تبلغ 115 مليون دولار” و المنظمة بدأت في تلقي تعهدات إيجابية، وحصلت بالفعل على تمويل من بعض الجهات المانحة الرئيسة قبل التصعيد، حيث تمكنت من تخزين بعض المواد الغذائية في جميع أنحاء لبنان وتخصيص بعض النقود للتحويلات الطارئة.