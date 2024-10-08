انت الأن تتابع خبر أين حزب الله .. رفع العلم الإسرائيلي في مارون الراس .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت هيئة البث الإسرائيلية التابعة للجيش، صورا لرفع العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.



جاء ذلك وسط تساؤلات كبيرة عن مقاومة حزب الله لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي، في وقت كان يهدد زعيمهم حسن نصر الله بقصف تل أبيب اذا أقدمت الأخيرة على قصف جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا "قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.





وأضاف البيان "حتى الآن، تمكن الجنود من القضاء على مئات الإرهابيين وتفكيك العديد من طرق الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وعشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية ومجمعات القتال حيث قام حزب الله بإخفاء مئات الأسلحة على طول الحدود، والتي تم تحديدها وتدميرها".