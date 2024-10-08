انت الأن تتابع خبر اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوة إسرائيلية جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء، بين مقاتلي حزب الله وقوة إسرائيلية تسللت من خلف أحد مواقع القوات الدولية اليونيفيل في منطقة اللبونة جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.



وأضافت وسائل الإعلام أن الاشتباكات بين الطرفين تجري بالأسلحة الرشاشة والصواريخ الموجهة.



وأفادت بورود أنباء تفيد بسقوط إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.



وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن عملية حزب الله أوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في قوة إسرائيلية خاصة قرب اللبونة.



من جهته، أعلن حزب الله في بيان "أنه ولدى تقدم قوة إسرائيلية عند الساعة 2:00 من فجر يوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".‏



ويتواصل التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.



من جهتها تستمر القوات الإسرائيلية في إصدار بيانات تحذيرية وشن غارات على مناطق متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت.



ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.