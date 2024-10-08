انت الأن تتابع خبر السيناريو المحتمل للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن إسرائيل قد تستهدف في ردها على إيران قواعد عسكرية ومواقع استخبارات وقيادة، حيث ان قدرات إسرائيل لا تزال محدودة لضرب البرنامج النووي الإيراني، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

من جانبه، قال زير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره.

وأضاف ان الإسرائيليين يعلمون أن "صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها وعلى الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد".

وأكد عراقجي ان ايران سترد على أي هجوم على مؤسساته أو البنى التحتية.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر.