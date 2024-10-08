إيمان العاصي: كرهت محمد القس بسبب دوره.. والجمهور شكرنا على اللهجة البيضاء

القاهرة - محمد ابراهيم -

حلت إيمان العاصي كضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة لتتحدث عن نجاح مسلسل برغم القانون.



وقالت إيمان العاصي أن الدور كان صعب في البداية وهو ما جعلها تلجأ للاستعانة بمدرب ليساعدها في الدخول بأجواء الدور.



وأضافت:"الشخصية كانت صعبة جدا، وده أثر على تعاملاتي مع زملائي. حتى أنني لم أتمكن من التعامل مع محمد القس بشكل طبيعي في البداية وقلت له أول ما شوفته: أنا بكرهك".



وأشارت لللهجة البورسعيدي وأوضحت أن الجيل الحالي من أهالي بورسعيد يتحدثون بلهجة أقرب إلى القاهرة، ويطلقون عليها اللهجة البيضاء قائلة: "الجمهور في بورسعيد شكرنا لأننا حافظنا على لهجتهم الحديثة في المسلسل، وقالوا لنا إنهم كانوا سعداء بهذا الأمر".

فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

تفاصيل برغم القانون

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

تصريحات إيمان العاصي

خلال لقاء سابق لها ببرنامج "بلا تصنيف" على قناة LBC، عبرت إيمان العاصي عن حنينها الشديد لوالدها المتوفى، قائلة: "نفسي أشوف أبويا، هو مات من سنتين ولسه مش متعودة".

كما تحدثت بعمق عن مشاعرها تجاه فقدانه، مؤكدة أنها لم تستطع التعبير عن حبها له قبل وفاته.



وتحدثت إيمان أيضًا عن موقفها من الزواج مرة أخرى، حيث قالت: "أنا مش جاهزة أتجوز مرة تانية، وعندي شعور بالوحدة".

وكشفت أنها في مرحلة ما شعرت بحاجة ابنتها لوجود رجل في حياتها، مما دفعها للارتباط بشخص كانت علاقته جيدة بابنتها، لكنها في النهاية رأت أنه ليس الشريك المناسب لها.