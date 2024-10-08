منير مكرم يكشف آخر التطورات الصحية لنشوى مصطفى: عملت دعامات وخرجت من المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى، التي نُقلت إلى المستشفى مؤخرًا بعد تعرضها لأزمة صحية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أنا وهو وهي" الذي يقدمه الإعلاميان دينا رامز وشريف نور الدين على قناة صدى البلد.

وقال منير مكرم: "الأستاذة نشوى مصطفى نشكر ربنا من 3 أيام عملت دعامات وخرجت من المستشفى وروحت بيتها، وهي زي الفل وكويسة جدا".

وتابع: "أنا كلمتها ساعتها وابنها رد عليا وطمني، وكلمتها إمبارح مكالمة طويلة جدا وقعدنا نضحك، وأطمئن كل جمهورها".

الأزمة الصحية لنشوف مصطفي

ويذكر أن تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ما خرجت في تصريحات صحفية، لتكشف وتطمئن جمهورها على آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشفت "نشوى" عن حالتها الصحية، مشيرة أنها تعرضت لذبحة صدرية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، وبعد ذلك علمت أنها تعاني من قصور في الشريان التاجي، وقامت بتركيب دعامات.