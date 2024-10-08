آية سماحة وشيرين رضا يروجا لأجدد أعمالهما الفنية فيلم "وداعًا حمدي"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة آية سماحة وشيرين رضا، لعمل فني جديد شاركا فيه وهو فيلم بعنوان "وداعًا حمدي"، عبر صفحتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علقت كلًا منهم على المنشور الذي شاركته قائلة: "وداعًا حمدي… قريبًا".

فيلم “وداعًا حمدي”

أحدث أعمال الفنانة شيرين رضا

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، شاركت في فيلم "الملحد" وهو من ضمن أعمالها التي لم تعرض بعد، حيث تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

كما شارك في بطولة فيلم "الملحد"، أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، هشام عاشور، مصطفى درويش كضيف شرف، والعمل من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: محمد جمال العدل.



آخر أعمال الفنانة آية سماحة



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال آية، هو مسلسل "عمر أفندي" والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وتفاعل معه الجمهور بشدة منذ أولى حلقاته حتى نهايتها.



أبطال وصناع مسلسل عمر أفندي



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.