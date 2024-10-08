بعد تصدرها تريند جوجل... تعرف على الأعمال المنتظرة لـ كندة علوش

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة السورية كندة علوش تريند محركات بحث جوجل، عقب تصريحاتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن رحلة علاجها بمرض سرطان الثدي.

ومن جانبه، تستعد كندة علوش لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أعراض انسحاب"، لـ أمير كرارة والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو أول تعاون بينهما في الدراما التليفزيونية، حيث تعود كندة للعمل في الدراما بعد غياب أكثر من 3 سنوات.



أعراض انسحاب مكون من 8 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، في أولى تجارب أمير كرارة مع دراما المنصات، والمسلسلات القصيرة.

آخر أعمال كندة علوش



والجدير بالذكر آخر أعمال كندة علوش، كانت فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، وتأليف وإخراج سؤدد كعدان.