لهذا السبب... فيلم جوكر 2 يتصدر تريند "جوجل "



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم فيلم جوكر تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار أنباء حول ضعف إيراداته في شباك تذاكر السينما.



حيث وصلت الإيرادات نحو مليون دولار بما في ذلك أيام المعاينات الأولي محليًا، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي اعدت للفيلم الذي بلغت ميزانية إنتاجه 190 مليون دولار.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Joker: Folie à Deux للمخرج تود فيليبس شهد انهيارًا في اليوم الثاني من عرضه محليًا بانخفاض 20% عن اليوم الأول، وهو ما يعد هبوطًا ضخم مقارنة بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 2019 وحقق (1.1 مليار دولار) الذي أصبح أعلى فيلم مصنف R من حيث الإيرادات على الإطلاق.

وتم عرض الفيلم في دور السينما يوم 4 أكتوبر، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".