بعد تصدره الترند... تعرف على موعد الحلقة 18 برغم القانون

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم مسلسل برغم القانون تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لعرض حلقة جديدة من حلقات المسلسل،

تطورت أحداث مسلسل برغم القانون في الحلقة السابعة عشرة، حيث يذهب وليد (هانى عادل) إلى الشركة ويفتح الخزنة بمساعدة حرامي للحصول على الأوراق التي تدينه ويتحفظ عليها أكرم (محمد القس) ولكنه يفاجأ يدخول أكرم عليه ويصوره بالموبايل في وضع السرقة، ويصطحب معه شعبان المحامى (إيهاب فهمى)، ويهدد أكرم وليد بأنه إذا لم يبتعد عن ليلى وقصة أحمد الدسوقي سيسجنه بملفات السرقة وفيديو اقتحام الشركة.



ثم يجد خالد نفسه فى موقف صعب بعد حضور حماه الكويتى إلى مصر بصحبة أبنائه، ويطلب منه الاطمئنان على الأرض الخاصة به والتي اشتراها خالد ويسأله على ورق الأرض، ليظهر على خالد علامات التوتر خاصة أنه اشترى الأرض وسجلها باسمه هو، ويزور وليد يزور ليلى منزلها ببورسعيد ويؤكد لها الاستمرار في مساعدتها فى الإيقاع بأكرم لأنه أكثر شخص قام بإيذائه.

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل برغم القانون يبدأ وليد محاولاته للإيقاع بشعبان من خلال محامى يعل معه، وعرف منه مكان الشخص الذى يعمل على تزوير الأوراق لشعبان، ويذهب وليد له ويصطحب معه ليلى، ويصل إليه ويطلب منه إعطائه الأوراق التي كلفه بها شعبان بتزويرها وذلك تحت تهديد السلاح إلا أن هذا المزور استطاع الهروب.



أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.