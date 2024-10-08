31 أكتوبر.. هيدي كرم تروج لفيلم "آل شنب" قبل عرضه في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة هيدي كرم، صورة البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" ترويجًا له قبل عرضه في السينمات، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علقت على الصورة قائلة: "في عيلة آل شنب، كل شخصية قصة مختلفة! جاهزين تعرفوا قصة كل واحد فيهم؟

فيلم آل شنب 31 أكتوبر بجميع دور العرض.".

موعد فيلم “آل شنب” قبل عرضه في السينمات

أبطال وصناع فيلم "آل شنب"

و يعد فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، حيث ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الإجتماعية الكوميدية، فيما كان يحمل في البداية اسم آل شلبي، لكن صناعه استقروا في النهاية على آل شنب، كإسم نهائي للفيلم.

أحداث فيلم "آل شنب"

تدور أحداث الفيلم حول ليلى وهي امرأة ثلاثينية، تعاني من استبداد والدتها، يموت أحد أفراد عائلة شنب بشكل مفاجئ، فيذهبون إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وهناك تلتقي الشقيقات الأربع، وأبناءهم، وأحفادهم، وتقع العديد من المواقف المضحكة بسبب هذا التجمع العائلي الكبير.

آخر أعمال الفنانة هيدي كرم

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم، مسلسل "الوصفة السحرية" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حول أن عدة زوجات تعاني من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

طاقِم عمَل مسلسل "الوصفة السحرية"



كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: شيري عادل (شيرين عادل)، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور، عماد رشاد، شروق إبراهيم، لقاء سويدان وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: خيري سالم.