نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. راغب علامة يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر اسم النجم راغب علامة تريند محركات بحث جوجل، عقب مشاركته بمنشور يوضح فيه حزنه الشديد على موطنه لبنان،من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"



لبنان، ذاك الوطن الصغير بحجمه والكبير بتاريخه، يئن اليوم تحت وطأة الأوجاع".

وأضاف: "رغم كل الظلام، يبقى الأمل مزروعا في قلبي وقلب شعبي الصامد، ينتظر يوما يزدهر فيه من جديد ويرحب بالجميع".

آخر أعمال راغب علامة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال راغب علامة أغنية شو عامل فيا التي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وتقول كلمات الأغنية: ـ

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب على روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك.