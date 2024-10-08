نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد المواجهة بين حزب الله وجيش الاحتلال.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجددت الغارات الإسرائيلية الليلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل تصاعد حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله". هذه المواجهات شهدت تطورًا نوعيًا حيث قصف "حزب الله" للمرة الأولى مناطق مدنية في مدينة حيفا، مما زاد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب. استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق مدنية عدة، بما في ذلك فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية، في حين يعتبر قصف "حزب الله" لحيفا ردًا على الهجمات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية.

في تطور آخر، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينتي الخضيرة والكرمل، ما أسفر عن شظايا أصابت 5 مواقع. في الوقت ذاته، استقبلت مستشفى رمبام في حيفا عدة إصابات نتيجة سقوط الصواريخ، حيث ذكرت مصادر إسرائيلية أن نحو 40 صاروخًا أطلقت على حيفا ومحيطها.

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية محدودة في جنوب لبنان، حيث قُتل جنديان وأصيب اثنان آخران في اشتباكات على الحدود. كما استهدفت 100 مقاتلة إسرائيلية 120 هدفًا لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، وتوسعت العمليات لتشمل البحرية الإسرائيلية التي حذرت من أي نشاط بحري جنوب خط الأولي.

وفي الوقت ذاته، أبلغ مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن غارة استهدفت مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في برعشيت، مما أدى إلى استشهاد 10 من رجال الإطفاء، في حين ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 47 شهيدًا و207 جريحًا، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 2083 شهيدًا و9869 جريحًا.