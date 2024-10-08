لهذا السبب.. إيمان العاصي قد تودع التمثيل لفترة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت إيمان العاصي أثناء وجودها كضيفة مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة عن فكرة ابتعادها عن التمثيل لفترة مشيرًا أنها ممكن تفعل ذلك إذا ذهب ابنتها للخارج مضيفة:"لو ريتاچ خرجت جامعة برة أنا هسيب التمثيل في الفترة دي وأروح أقعد معاها لحد ما تخلص".

علاقة إيمان العاصي بالمطبخ



وتطرقت إيمان العاصي لفكرة موقفها من المطبخ قائلة: والدتي مش بتاكل إلا من ايدي وبعلم ريتاج تدخل المطبخ وبوقفها معايا فيه دايما عشان تتعلم وتعرف تشيل مسؤولية عشان لو سافرت وراحت جامعة برة لوحدها".



فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

تفاصيل برغم القانون

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

تصريحات إيمان العاصي

خلال لقاء سابق لها ببرنامج "بلا تصنيف" على قناة LBC، عبرت إيمان العاصي عن حنينها الشديد لوالدها المتوفى، قائلة: "نفسي أشوف أبويا، هو مات من سنتين ولسه مش متعودة".

كما تحدثت بعمق عن مشاعرها تجاه فقدانه، مؤكدة أنها لم تستطع التعبير عن حبها له قبل وفاته.



وتحدثت إيمان أيضًا عن موقفها من الزواج مرة أخرى، حيث قالت: "أنا مش جاهزة أتجوز مرة تانية، وعندي شعور بالوحدة".

وكشفت أنها في مرحلة ما شعرت بحاجة ابنتها لوجود رجل في حياتها، مما دفعها للارتباط بشخص كانت علاقته جيدة بابنتها، لكنها في النهاية رأت أنه ليس الشريك المناسب لها.