بالغردقة 4 أيام.. أبطال وتر حساس يصورون بعض مشاهد المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم -

سافر فريق عمل وتر حساس للغردقة لتصوير 4 أيام من مشاهد المسلسل استعداد لطرحه نهائية أكتوبر الجاري عبر قناة on.

أحداث وتر حساس

وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

آخر أعمال صبا مبارك





خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

أحداث لحظة غضب

دار مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.