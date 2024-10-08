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تفاصيل فيلم ولنا في الخيال حب لـ أحمد السعدني ومايان السيد

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القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد السعدني على تقديم فيلم ولنا في الخيال حب، رفقة الفنانة مايان السيد، ومجموعة أخرى من النجوم، كما أنه من المقرر أن ينافس الفنان بهذا العمل في السينمات خلال الفترة المقبلة.

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أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

 

وفيلم ولنا في الخيال حب، تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول المعلم الجامعي الانطوائي، الذي تقتحم حياته طالبة، فيقع في حبها، وتتطور الأحداث بعد ذلك ما بين تعلقه الشديد بها، وما بين تفكيره في فارق العمر بينهم والظروف المحيطة.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب لـ أحمد السعدني ومايان السيد
 

 

وضم الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد السعدني، ومايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، عفاف مصطفى، ويخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، والعمل من إخراج سارة رزيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.
 

آخر أعمال أحمد السعدني 
 

والجدير بالذكر أن آخر أحمد السعدني مسلسل سيب وأنا أسيب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي. 
 

وضم المسلسل العديد من الفنانين مع هنا والسعدني، منهم آية سماحة، عارفة عبد الرسول، يارا جبران، دنيا سامي، فاطمة الكاشف، هنادي مهنا، محمود البزاوي، أحمد سلطان.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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