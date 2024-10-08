نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أكسيوس: إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها ترغب في أن يكون "مدروسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال موقع ‏أكسيوس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها ترغب في أن يكون "مدروسا".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.