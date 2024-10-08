نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة قندوسي مع الأهلي مستمرة وسط تهديدات جديدة.. الأحمر قد يدفع 50 مليون جنيه "تقرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت أزمة جديدة في الساحة الرياضية المصرية بين أحمد القندوسي، لاعب نادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أثارت الجدل حول علاقته بالنادي ومستقبله فيه.

ويتسعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" عبر هذا التقرير تفاصيل الأزمة التي دارت بين أحمد قندوسي والنادي الأهلي، بالإضافة إلى صحة قرار الأهلي برحيل اللاعب.

تفاصيل الأزمة

بدأت القصة عندما استضاف برنامج "ملعب أون تايم" أحمد القندوسي، الذي تحدث بشكل صريح عن تجربته مع الأهلي وعروض الأندية الأخرى.

أشار إلى أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك، لكنه فضل الأهلي رغم أن عرض الزمالك كان أكثر جاذبية ماليًا. وأوضح: "أحب جماهير الزمالك، لكن من الصعب أن أرتدي القميص الأبيض لارتباطي بالأهلي".

القندوسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تناول أيضًا فشل انتقال زميله الجزائري زين الدين بلعيد إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي فرض وكلاء معينين، مما جعل بلعيد يفضل الاحتراف في أوروبا بدلًا من الانضمام للأهلي.

هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض اتهامًا لإدارة الأهلي بالتلاعب في التعاقدات.

ردود الفعل على التصريحات

رد زين الدين بلعيد على تصريحات القندوسي عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدًا أن الأهلي لم يفرض عليه أي وكيل، وأن قراره بعدم الانتقال كان ناتجًا عن رغبته في الاحتراف في أوروبا.

واصفًا المفاوضات مع الأهلي بالاحترافية، أشار إلى أن بعض الوكلاء يسعون لاستغلال الموقف.

كما تدخل أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، لتوضيح كواليس التعاقد مع القندوسي، مؤكدًا أن المفاوضات كانت شفافة وأنه تواصل مع اللاعب فقط بعد الاتفاق مع ناديه وفاق سطيف.

أوضح توفيق أنه تم توجيهه للتوجه نحو الجزائر للتعاقد مع القندوسي، رغم اقتراب الزمالك من ضمه.

قرار الأهلي بالبيع

مع تصاعد الأزمة، قرر النادي الأهلي عرض أحمد القندوسي للبيع رسميًا، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله.

وعبّر الإعلامي مدحت شلبي عن قلقه من هذا القرار، مؤكدًا أنه لا يمكن بيع اللاعب دون موافقته وفقًا للوائح الفيفا، محذرًا من أن القندوسي قد يطالب بتعويض مالي كبير إذا أجبر على الرحيل من الممكن أن يصل إلى 50 مليون جنيه.

في السياق القانوني، أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن الأهلي يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبت عدم صحة تصريحات القندوسي، مشيرًا إلى أن الأمر قد يصل إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، مما قد يضاعف تعقيد الموقف.

استغراب القيعي

وفي ظل هذه الأجواء، لم يسلم أحمد القندوسي من انتقادات عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في الأهلي، الذي استغرب من توقيت تصريحاته، مشيرًا إلى أن هناك من قد يكون وراء دفعه للحديث بهذه الطريقة في وقت حساس، حيث كان الفريق يستعد لمباراة مهمة.

تصريحات القندوسي المستمرة

بعد هذه التصريحات، عاد القندوسي ليشعل الجدل من جديد بنشر تعليق غامض على حسابه الشخصي في فيسبوك يقول فيه: "الحمد لله"، مما زاد من تعقيد الأمور وجعل الجماهير تنتظر المزيد من التطورات.

وستكشف الأيام القليلة المقبلة مصير اللاعب مع الأهلي، وماذا يحدث للأحمر في حال إصراره على رحيل اللاعب قبل موافقته على هذا القرار.