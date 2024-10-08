نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القندوسي على رادار الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن استفسار ناديي الزمالك وبيراميدز عبر بعض الوكلاء عن موقف اللاعب الجزائري الدولي أحمد القندوسي بعد قرار إدارة الأهلي بعرضه للبيع بنهاية الموسم بعد عودته من الإعارة.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: " هناك بعض الاستفسارات من جانب الزمالك وبيراميدز عبر بعض الوكلاء، عن موقف القندوسي بعد قرار إدارة الأهلي بعرضه للبيع".



وأردف: " هناك حاليا منافسة خفية بين الثنائي لضم اللاعب وبحث كيفية ضمه خاصة وأن هناك صعوبة في ضمه بصورة مباشرة من النادي الأهلي".

