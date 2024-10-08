نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق السباحة بنادي بورفؤاد يتألق بذهبيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق فريق السباحة بالزعانف بنادي بورفؤاد الرياضي كعادته بمنافسات بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي أُقيمت بمركز تدريب المنتخبات بمحافظة الإسكندرية بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية.

تألق البطل يزن كريم الشاذلي بتحقيق ميداليتين ذهبيتين بعد حصوله على المركز الأول في سباق ١ كم سباحة بزعانف مزدوجة وسباق ١ كم سباحة بزعانف المونو وإثبات جدارته بأقوى المنافسات متخطيًا اصعب التحديات.

وحصلت البطلة لوجي هاني احمد على الميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث في سباق ١كم سباحة بزعانف المونو والمركز الرابع في سباق ١كم سباحة بالزعانف المزدوجة بعد اداء مشرف.

فيما حصل اللاعب عبد الرحمن قاسم على المركز الرابع في سباق ١كم مونو واللاعب محمود إسلام على المركز السادس بطات السباق لمرحله ١٩ سنه كما شارك لأول مرة اللاعب أمير مجدي بالمرحله السنية ١٥ سنه في سباق ١كم مونو واشاد الجميع بادائهم مترقبين مستقبلًا باهرًا لهم في سباقات المياه المفتوحة.

وحرصت مروة عبدالمجيد المشرفة على النشاط وعضو مجلس الادارة على التواجد بالبطولة ودعم اللاعبين واستقبلها سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والانقاذ مجدي أبو عرام عضو مجلس إداره الإتحاد المصري، متحدثين عن مستقبل الفريق كما أشاد سامح بالمجهود المبذول والمستمر لتدعيم الفريق ومن جانبه أعرب مجدي عن سعادته بظهور عناصر جديدة ببورفؤاد من أبناء بورسعيد حققوا المراكز الأولى بالبطولة متمنيًا إستكمال مسيرة الإنجازات والوصول للقمة ورفع راية الوطن بالمحافل المحلية والدولية.

كما أعرب محمد جلال المدير الفني ببورفؤاد عن مدى سعادته باداء ومستوى الاعبين ويتقدم بجزيل الشكر مروة محمود على دعمها المتواصل وحرصها الدائم على مستوى الفريق وللدكتور مجدي ابوعرام لمجهوداته المبذولة مع لاعبي محافظة بورسعيد عامة وبورفؤاد خاصة سامح الشاذلي على مدى إهتمامه بالنشاط الذي وضع مصر بالمقدمة على المستوى الدولي.

يذكر أن الجهاز الفني للغوص مكون من:كابتن محمد جلال المدير الفني والإداري، كابتن كريم ابو عرام مدرب، كابتن محمد عصام مدرب،كابتن حسام الغزولي مدرب،كابتن خالد جدو مدرب، كابتن محمود عبد السلام مدرب،كابتن مؤمن نصر اداري الفريق، والمشرف العام على النشاط المحاسبة مروة محمود عضو مجلس الادارة.

