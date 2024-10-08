في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية لـ "فارس السينما المصرية" أحمد مظهر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1917، ورحل عن عالمنا في 8 مايو 2002، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة، حيث ترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال التي شارك بها على مدار مشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز أعمال الراحل أحمد مظهر الفنية.

نبذة عن أحمد مظهر

ولد أحمد مظهر في 8 أكتوبر 1917، في حي العباسية بالقاهرة، حصل على الثانوية العامة من مدرسة السعيدية في 1934، مارس الملاكمة وأصبح بطل المدرسة فيها، التحق بكلية التجارة ولم ترض طموحه فانتقل إلى الطب البيطري وأخيرًا استقر في الكلية الحربية في 1936، تخرج فيها في 1938 ومن دفعته جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وثروت عكاشة، عمل ضابطًا بسلاح المشاة بمنطقة منقباد، وشارك في الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين وانتقل إلى سلاح الفرسان 1940، وانضم للصف الثاني من الضباط الأحرار، وكان ضمن الفريق المصرى للفروسية المشارك بمسابقة دولية للألعاب الأوليمبية في هلسنكي عاصمة فنلندا حين اندلعت ثورة 1952، وعينه عبد الناصر قائد مدرسة الفروسية في 1956.

أحمد مظهر

مشوار أحمد مظهر الفني



بدأ أحمد مظهر في عالم الفن عن طريق الصدفة ومن أجله استقال من الجيش، حيث بدأ عام 1948 عندما قدمة زكي طليمات في مسرحية "الوطن"، ثم رشحه المخرج ابراهيم عز الدين لفيلم "ظهور الإسلام" 1951، وكان يحصل على تصريح من الجيش قبل كل دور، انطلاقته الحقيقية فى فيلم "رد قلبى" 1957، وفؤجى برفض منحه تصريح للتمثيل فقدم استقالته على رتبة عقيد 1956 بعد نصيحة الرئيس جمال عبد الناصر له بالتفرغ للفن، ثم عمل سكرتيرًا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وتفرغ تماما للتمثيل فى 1958، وبلغ رصيده ما يزيد على 100 فيلم متنوع منها: الزوجة العذراء، الجريمة الضاحكة، لصوص لكن ظرفاء، النظارة السوداء، العتبة الخضراء، وغيرها، وما يقرب من 40 مسلسلًا تلفزيونيًا منها ضمير أبلة حكمت، القضاء في الإسلام، عصر الفرسان، وآخرها ضد التيار 1997، و6 للإذاعة منها شخصيات تبحث عن مؤلف، نادية، أيام معه.



أبرز أعمال أحمد مظهر السينمائية

وقدم "مظهر" العديد من الأعمال السينمائية، منها:فيلم النمر الأسود، ريال فضة، حكاية في كلمتين، العصابة، الخادم، رغبات، رحلة العمر، العمر لحظة، الشيماء، إمبراطورية ميم، كلمة شرف، شفيقة ومتولي، جنون الحب، الأخوة الاعداء، حياة وأمل، حب مراهقات، وعاد الحب، القاهرة، اسماعيل ياسين في البوليس، رد قلبي، العتبة الخضراء، وغيرها من الأعمال.

أحمد مظهر

أبرز أعمال أحمد مظهر الدرامية

ومن أبرز أعماله في الدراما:مسلسل الضيف الثقيل، الخماسين، ليالي الحلمية، نور الإسلام، عصر الفرسان، ألف ليلة وليلة، عطاء بلا حدود، عمرو بن العاص، ضد التيار، رياح الخوف، وغيرها من الأعمال.

وفاة أحمد مظهر

رحل أحمد مظهر عن عالمنا يوم الأربعاء، 8 مايو، عام 2002، عن عمرٍ ناهز ال84 عام، إثر التهاب رئوي حاد للغاية. وقد شيعت جنازته بشكل مهيب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن بمقابر باب الوزير قرب قلعة صلاح الدين الأيوبي.