العالم اليوم - ميلانيا: في هذه اللحظة وقعت في حب دونالد ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:24 مساءً - كشفت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى السابقة، عن الأسباب التي جعلتها تقع في حب زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع "إكس" (تويتر سابقا).

جاء هذا الفيديو بعد أيام قليلة من إعلانها دعمها لحقوق الإجهاض، في موقف يتناقض مع آراء زوجها المترشح لرئاسة البلاد عن الحزب الجمهوري.

في الفيديو، وصفت ميلانيا اللحظات الأولى التي جمعتها بترامب، قائلة: "منذ اللحظة التي التقينا فيها، كانت هناك شرارة لا يمكن إنكارها"، مشيرة إلى أن سحره وثقته وروح الدعابة لديه كانت من بين الصفات التي جذبتها إليه.

وأعربت عن ذكريات جميلة من حفل زفافهما، وظهرت صور للثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض ويرقصان، مع ميلانيا مرتدية فستان زفافها.

وقد أثارت تصريحات ميلانيا حول الإجهاض ردود فعل واسعة، خصوصا من الناشطين المؤيدين للحياة الذين اعتبروا أن موقفها يتعارض مع قيمها الأسرية والدينية. ووصفت كريستان هوكينز، رئيسة منظمة "طلاب من أجل الحياة في أميركا"، دعم ميلانيا للإجهاض بأنه "مناهض للنسوية".

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يُتوقع أن يشكل موقف ميلانيا عنصرا مؤثرا في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الذي يواجه انتقادات متزايدة حول موقفه من حقوق الإجهاض.

ورغم هذا التباين في الآراء بين الزوجين، أوضح ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه شجع ميلانيا على التعبير عن آرائها بحرية، مشيرا إلى أن الاختلافات بينهما تظل مسألة شخصية تُعالج على انفراد.