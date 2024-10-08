انت الأن تتابع خبر عاصي الحلاني يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني بيانًا عبر حسابه على منصة إكس، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي سيُعقد في دار الأوبرا المصرية، نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.



وفي بيانه، كتب الحلاني: "نظرًا للحالة الراهنة وما تعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32، بحفل يوم 14 تشرين الأول بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وحفل يوم 17 تشرين الأول بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.



كما أود أن أعبر عن خالص الشكر لإدارة المهرجان على دعوتهم الكريمة، وأعتذر للجمهور المصري الحبيب، متمنيًا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة. راجيًا من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان، مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين، وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية".



ويأتي اعتذار الحلاني في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها لبنان، مما يسلط الضوء على تأثير هذه الظروف على الفنون والثقافة في المنطقة .