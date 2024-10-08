الحوار الوطنى يستعرض كلمة الرئيس السيسى خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - استعرض الحوار الوطنى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى الميداني بالإسماعيلية، فى إنفوجراف.

وأكد الحوار الوطنى أن الوعي بالقضايا الحالية تمثل تحديًا كبيرًا في الأوقات الراهنة، خصوصا في ظل التطورات التى تشهدها المنطقة، لذا أسندت القيادة السياسية للحوار الوطني مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ما يسهم في بلورة رؤية وطنية تؤكد على مبدأ مصر في الدفاع عن مصالحها القومية وهو السلام الاستراتيجي.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وتأكيده على أن مصر دائماً تنبذ سياسات الصراعات والاقتتال وأن سياستنا الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد وهدفنا العيش فى سلام على حدودنا.